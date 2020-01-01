Брат Пабло Эскобара выпустит второй гибкий смартфон

Он просто приклеил свой логотип на Samsung Fold.

Брат печально известного колумбийского короля мафии Пабло Эскобара - Роберто Де Хесус Эскобар Гавирия уже довольно давно занимается многими видами бизнеса. Среди предприятий, которыми он управляет, у него также есть компания по производству смартфонов под названием Pablo Phone Ltd. Эта компания собирается “убить“ грядущий складной смартфон Samsung, Galaxy Fold 2, с устройством под названием Escobar Fold 2, которое было продемонстрировано на его официальном сайте.

Читай также: В Украине стартовал предзаказ на гибкий смартфон Galaxy Fold

На сайте прямо упоминается о намерении убить складные устройства Samsung с помощью Escobar Fold 2. На сайте представлены многочисленные видеоролики и изображения, демонстрирующие дизайн устройства, а также цена и технические характеристики модели. Кроме того, на сайте есть несколько видеороликов, демонстрирующих моделей Playboy, которые представляют складной смартфон Escobar Inc.

В одном из видеороликов показана одетая в бикини модель, разбивающая смартфон Galaxy Fold молотком.

Escobar Inc сделала все, чтобы сделать сайт убедительным. Содержание доступно на нескольких языках, включая испанский, итальянский, французский и хинди. Среди поклонников устройства Escobar - профессиональный вокалист Клинт Моррисон и такие модели, как Кристина Якимова (Miss Playboy Russia 2017) и такие девушки Playboy, как Анжелика Лесик, Джулия Абрамс и Марианна Макарина.

У грядущего смартфона под названием Escobar Fold 2 аналогичный складной дисплей с отделкой из металлического золота. Он будет доступен в двух версиях - 128 ГБ и 512 ГБ. Издание на 128 ГБ будет содержать 8 ГБ ОЗУ, а устройство на 512 ГБ будет оснащено 12 ГБ. Обе версии Escobar Fold 2 будут работать на SoC SnapDragon 855 и работать на операционной системе Android 10.

Читай также: LG запатентовала гибкий смартфон с минимальным корпусом

Складной смартфон с сенсорным экраном будет включать в себя широкоугольный объектив с разрешением 12 мегапикселей f / 1,5-2,4, 27 мм, 1 / 2,55-дюймовым, 1,4 мкм объективом Dual Pixel PDAF, один телеобъектив 12 Мп, f / 2,4, 52 мм с автофокусировкой, OIS и 2-кратный оптический зум и сверхширокий сенсор 16 Мп, f / 2,2, 12 мм, сопровождаемый светодиодной вспышкой.

В устройстве установлен 7,3-дюймовый складной динамический AMOLED-дисплей с разрешением 1536 x 2152 пикселей и ~ 362 пикселей на дюйм и 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 720 x 1680 пикселей. Он также имеет батарею емкостью 4380 мАч и имеет селфи-камеру на 10 Мп. В общем, это тот же Galaxy Fold.

Издание Escobar Fold 2 объемом 128 ГБ доступно за 349 долларов, а издание объемом 512 ГБ можно купить за 549 ​​долларов. К слову, это уже второй гибкий смартфон, который предлагает купить Эскобар. Первую модель заказчики так и не дождались.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung получил патент на гибкий смартфон-браслет.