Переключиться на мобильную версию
Тренды:

CES 2019: Показан рабочий гибкий смартфон от неизвестного производителя

Комментариев: 1
Смартфон можно даже купить.
Royole FlexPai
Royole FlexPai
engadget.com

С 2012 года компания Royole втайне от всего мира работала над технологией гибких экранов, чтобы на CES 2019 наконец продемонстрировать ее публично и привлечь внимание к собственной разработке. Да, это реальный продукт от неизвестной компании, которая сумела опередить флагманов рынка, уточняет Engadget.

Читай также: Сгибаемый смартфон Samsung будет стоить дороже всех Айфонов

Гибкий смартфон Royole FlexPai оборудован чипом Snapdragon 855, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и двойной камерой (16+20 Мп). И самое главное - у смартфона AMOLED-экран с диагональю 7,8 дюйма, который складывается пополам.

Журналисты, посмотревшие на смартфон вживую, восторгаются тем, что удалось сделать практически никому не известной компании. Тем не менее они отмечают, что для складных смартфонов очень сложно сделать действительно хороший интерфейс: при запуске приложения в половинчатом режиме экрана вторая половина остается полностью пустой.

Однако разработчики продолжают тестировать ПО для этого гибкого смартфона, а также предлагают его купить.

Напомним, ранее выяснилось, что первый складной смартфон сильно хрустит.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: гибкий смартфон, CES 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Peyot    08.01.2019, 11:20
Оценка:  0
Peyot
я понимаю что технологические ограничения на сегодня таковы что только так. но вопрос кому нафиг нужен сгибающийся экраном на ружу самртфон?)))) тупее гаджета прудмать сложно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь