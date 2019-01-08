CES 2019: Показан рабочий гибкий смартфон от неизвестного производителя

Смартфон можно даже купить.

С 2012 года компания Royole втайне от всего мира работала над технологией гибких экранов, чтобы на CES 2019 наконец продемонстрировать ее публично и привлечь внимание к собственной разработке. Да, это реальный продукт от неизвестной компании, которая сумела опередить флагманов рынка, уточняет Engadget.

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Гибкий смартфон Royole FlexPai оборудован чипом Snapdragon 855, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и двойной камерой (16+20 Мп). И самое главное - у смартфона AMOLED-экран с диагональю 7,8 дюйма, который складывается пополам.

Журналисты, посмотревшие на смартфон вживую, восторгаются тем, что удалось сделать практически никому не известной компании. Тем не менее они отмечают, что для складных смартфонов очень сложно сделать действительно хороший интерфейс: при запуске приложения в половинчатом режиме экрана вторая половина остается полностью пустой.

Однако разработчики продолжают тестировать ПО для этого гибкого смартфона, а также предлагают его купить.

Напомним, ранее выяснилось, что первый складной смартфон сильно хрустит.

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