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Видео дня: Макс Корж - Малолетка и Экстремальные прятки

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В тренде - музыка и эксперименты.

Макс Корж - Малолетка (Official video)

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Беларуский исполнитель Макс Корж представил клип на трек Малолетка. Ролик снимали в январе в Минске, а режиссером стал сам Корж.

В описании видео он указал, что клип снят на реальных событиях. В клипе рассказывается о драматической истории измены.

ВЫЗОВ СПЕЦНАЗУ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРЯТКИ 

В этом видео блоег ЕГОРИК бросил вызов спецназу. Главная задача спрятаться на полигоне так, что бы спецназ вместе с собакой не нашел блогеров. На место пряток упадут коробки с вещами, которые могут помочь или наоборот выдадут.

Напомним, ранее в тренды попали Свадьба вслепую и От пацанки до панянки.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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