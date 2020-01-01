Астрономы показали, как будет выглядеть Бетельгейзе после взрыва

Это будет красиво.

Красная звезда сверхгигант Бетельгейзе приближается к концу своей жизни, и исследователи спорят, на что она будет похожа, когда звезда умрет в огненном взрыве, называемом сверхновой. Расположенная в созвездии Ориона, звезда примерно в 1000 раз больше солнце. Яркость Бетельгейзе упала до самой низкой отметки за последние 100 лет, и некоторые ученые предположили, что у звезды почти заканчивается топливо и скоро она превратится в сверхновую.

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В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре смоделировали звездные взрывы, которые происходят, когда пульсирующие супергиганты, такие как Бетельгейзе, умирают, показывая ожидаемую яркость этих сверхновых.

"Мы хотели знать, как это выглядит, если пульсирующая звезда взрывается на разных фазах пульсации", - сказал Джаред Голдберг, ведущий автор исследования и аспирант по физике в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. "Более ранние модели проще, потому что они не включают зависящие от времени эффекты пульсаций".

Когда в ядре массивной звезды заканчивается материал, звезда разрушается под действием собственной силы тяжести и превращается в сверхновую. Исследователи подсчитали, что это, скорее всего, произойдет с Бетельгейзе в течение следующих 100 000 лет, что относительно скоро в астрономических сроках. Согласно заявлению, этот взрыв создаст вспышку, способную на короткое время затмить всю галактику.

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Сверхновые различаются в зависимости от массы умирающей звезды, ее радиуса и полной энергии взрыва. Пульсации в звездах затрудняют предсказание того, когда звезды взорвутся, потому что разные слои звезды могут расширяться или сжиматься. Свет от сжатых слоев звезды слабее, а свет от расширяющихся слоев выглядит ярче.

При моделировании Бетельгейзе исследователи обнаружили, что вся звезда пульсирует в унисон, что означает, что когда звезда умирает, она будет вести себя так, как если бы она была статической звездой с заданным радиусом. Таким образом, согласно утверждению, модели сверхновых для звезд, подобных Бетельгейзе, выглядят аналогично моделям, которые не учитывают пульсацию.

Результаты были опубликованы в феврале в Астрофизическом Журнале.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли рождение сверхновой звезды.