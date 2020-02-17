Бетельгейзе продолжает тускнеть, но взрыва сверхновой ожидать не стоит

Астрономы рассмотрели Бетельгейзе и увидели пыль вокруг звезды.

Ближе к концу 2019 года астрономы, наблюдая за красным гигантом Бетельгейзе, заметили, что звезда потускнела. Это переменная звезда, и она, как известно, становится тусклее и ярче, но большой сюрприз состоит в том, что она все еще продолжает тускнеть, преодолевая звездную величину 1,56 и становясь еще тусклее. Это беспрецедентное потускнение за все десятилетия, когда астрономы наблюдали за звездой.

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Европейская южная обсерватория сделала новые впечатляющие снимки Бетельгейзе, в которых были обнаружены особенности поверхности звезды и ее окрестностей, показывающие, как она резко изменилась в течение 2019 года.

Вы, вероятно, хотите знать, собирается ли Бетельгейзе взорваться как сверхновая, и ответ до сих пор: астрономы понятия не имеют, но, вероятно, нет. Это может произойти в любое время в следующие 100 000 лет, и шансы на то, что это случится в нашей жизни, невероятно малы. Вероятно, это просто временное потускнение, и она вернется к своей обычной яркости.

Бетельгейзе заметно потускнела ESA.int

Телескопы со всего мира обращают свой взор на Бетельгейзе, пользуясь возможностью увидеть звезду в то время, когда она определенно ведет себя странно.

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Бетельгейзе всегда было легко найти. Обычно это 11-я самая яркая звезда на небе, занимающая свое положение в правом плече созвездия Ориона. Но за последние несколько месяцев она потеряла до 38 процентов от своей обычной яркости, теперь это 24-я самая яркая звезда на небе.

Вариации нормальны для Бетельгейзе. Она буквально растет и сжимается, когда внутренние температуры поднимаются и опускаются, толкая звезду внутрь и наружу, как бьющееся сердце.

Она имеет огромные конвективные ячейки на своей поверхности, которые кипят, создавая более яркие и тусклые области, и она постоянно выкидывает пыль, которая может затенить ее на некоторое время.

Облака пыли вокруг звезды ESA.int

Команде европейских астрономов посчастливилось провести очень подробные наблюдения поверхности Бетельгейзе в начале 2019 года, используя одну из самых мощных обсерваторий мира.

Это позволило им проверить звезду в конце года, увидев огромные различия на ее поверхности, и окружающее облако пыли, выброшенное звездой.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы недосчитались 100 звезд.