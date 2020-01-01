Microsoft закрыла самую большую зомби-сеть

Были заражены более 9 млн компьютеров по всему миру.

Сеть зомби-ботов Necrus была найдена командой, в которую входит Microsoft. Necrus был ответственен за заражение более 9 миллионов компьютеров, что делает его одним из крупнейших ботнетов в мире.

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По информации Би-Би-Си, Necrus крал личную информацию и отправлял незаконные электронные письма.

Киберпреступники используют бот-сети для взлома подключенных к Интернету устройств. Затем они устанавливают вредоносное программное обеспечение. Потои программное обеспечение использовалось для рассылки спама, сбора данных, удаления информации и так далее.

Вице-президент Microsoft Том Берт заявил в своем блоге, что на эти усилия ушло 8 лет планирования и координации с партнерами в 35 странах.

Согласно Endgadget, чтобы разрушить Necurs, Microsoft проанализировала методику, которую ботнет использовал для генерации новых доменов с помощью алгоритма. Затем они предсказали, что в течение следующих 25 месяцев будет создано более шести миллионов доменов, и сообщили об этом в реестры по всему миру, чтобы их можно было заблокировать, предотвращая будущие атаки.

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Он сказал, что усилия "гарантируют, что преступники, стоящие за этой сетью, больше не смогут использовать ключевые элементы своей инфраструктуры для осуществления кибератак".

В настоящее время Microsoft работает с интернет-провайдерами, чтобы помочь удалить вредоносные программы Necrus с компьютеров своих клиентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft стала самой дорогой компанией в мире.