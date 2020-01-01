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Microsoft выпустит свой антивирус для Android и iOS

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Антивирус появится на мобильных уже к концу года.
Microsoft выпустит антивирус для мобильных
Microsoft выпустит антивирус для мобильных
theverge.com

Microsoft планирует выпустить антивирусную программу Defender для Android и iOS в конце этого года. Программный гигант разрабатывает приложения для мобильных операционных систем, разработанные для обеспечения защиты от вирусов и "полного взаимодействия с командной строкой". Microsoft пока не раскрывает, что именно будут делать приложения, но компания планирует представить их на конференции RSA на следующей неделе.

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Мобильные приложения появятся через год после того, как Microsoft запустила публичный предварительный тест своего антивируса Defender на macOS. В результате Microsoft переименовала расширенную защиту от угроз (ATP) Защитника Windows в расширенную защиту от угроз (ATP) Защитника Microsoft, а клиент Mac обеспечивает полную защиту от вирусов и угроз, а также возможность быстрого или полного сканирования.

Мобильные клиенты Microsoft Defender, скорее всего, будут сильно отличаться от настольных версий, тем более что платформа Apple для iOS не позволяет приложениям сканировать вредоносные программы на iPhone или iPad. Однако существует множество антивирусных приложений для Android. Microsoft присоединится к этому растущему рынку, чтобы удалять вредоносные ПО в приложениях Android, которые загружаются на устройства.

Одной из главных целей Defender для iOS и Android является предотвращение фишинга, чтобы не дать сотрудникам компании случайно раскрыть свои имена пользователей, пароли или другую информацию учетной записи. Как Microsoft достигает этого на iOS, пока неясно.

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Поскольку оба эти мобильных приложения входят в состав корпоративной платформы безопасности Microsoft, маловероятно, что они будут доступны для использования простыми пользователями. Помимо мобильных новостей, Microsoft также анонсирует Microsoft Defender ATP для Linux сегодня. Предварительный просмотр для предприятий доступен для тестирования в рамках более широких усилий Microsoft по обеспечению безопасности устройств, помимо Windows и macOS.

Напомним, ранее сообщалось, что антивирус Avast уличили в продаже данных пользователей.

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Теги: Microsoft, антивирус
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