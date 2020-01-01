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Антивирус Avast уличили в продаже данных пользователей

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Данные продавали Google, Microsoft и Pepsi.
Avast следит за пользователями
Avast следит за пользователями
avast.com

Компания Avast, которая больше всего известна своим антивирусом, продавала данные пользователе компаниям Google, Home Depot, Microsoft, Pepsi и другим. Таковы результаты совместного расследования изданий Motherboard и PCMag. 

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При помощи антивируса собирались данные, а затем передавались дочерней компании Jumpshot. И уже та обрабатывала и продавала данные. По данным авторов расследования, в 2019 году только одна компания Omnicom заплатила $2 млн 75 тысяч. 

Несмотря на то, что Avast запрашивает у пользователей разрешение на выдачу данных третьим лицам, многие пользователи не осознавали, что их данные продавали. 

Как выяснилось, в скандале замешаны многие компании. В списке клиентов также числятся Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal и многие другие. 

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Часть из них уже отреагировали, поспешив заверить, что уже не сотрудничают с Avast. Так, в Microsoft заявили, что уже не имеют отношений с компанией. В Yelp заявили, что воспользовались услугами Jumpshot только один раз. 

Какие данные продавал Avast? Это информация поиска Google, поиска мест в  Google Maps, активности на страницах соцсетей, посещения YouTube, а также порносайтов. Также компания продавала данные о поведении пользователей на сайтах вплоть до клика.

Напомним, ранее сообщалось, что популярный бесплатный антивирус шпионил за пользователями.

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Теги: антивирус, Avast, слежка
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