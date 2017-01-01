Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Microsoft выпустила антивирусный плагин для Chrome

Комментариев: 0
Утверждается, что плагин справляется с вирусными сайтами лучше встроенного.
Плагин предупреждает о вирусных сайтах
Плагин предупреждает о вирусных сайтах

Microsoft выпустила для браузера Chrome расширение Windows Defender Browser Protection. Оно проверяет сайты, на которые вы заходите, по списку опасных ссылок и в случае совпадения блокирует их, показывая красный экран с предупреждением.

Читай также: Избавляемся от слежки в Chrome

Согласно описанию, расширение защищает от таких онлайн-угроз, как ссылки-приманки в письмах и сайты, которые обманом заставляют человека загрузить и установить вредоносное программное обеспечение. Список угроз, с которым сверяется плагин, постоянно обновляется.

Microsoft заявляет, что расширение для Chrome защищает от фишинга на 87%, а в Firefox этот показатель составляет 70%. Эффективность защиты в браузере Edge, по утверждению компании, равняется 99%.

Поделись:
Теги: Chrome, Microsoft, плагин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь