Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Стоимость Microsoft достигла триллиона долларов.

Акции Microsoft по итогам торгов в пятницу закрылись на отметке $130,6, таким образом, капитализация ИТ-гиганта достигла триллиона долларов, причем произошло это на фоне падения курсов акций основных конкурентов по сектору — Facebook, Amazon, Apple. Как отмечает Bloomberg, в отличие от них, MS избежала внимания регуляторов и законодателей, подозревающих интернет-компании в ущемлении конкуренции.

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До нынешнего момента бумаги Microsoft закрывались по цене выше $130,5 (и с капитализацией выше триллиона) лишь однажды — 30 апреля, но уже на следующий день курс упал.

Сейчас же из 39 аналитиков, мнение которых учитывает Bloomberg, 36 рекомендуют покупать Microsoft. Алекс Зукин из Piper Jaffray, например, указывает, что благодаря диверсификации бизнеса MS лучше конкурентов готова к возможным спадам рынка, «хотя их и не ожидается».

«Мы продолжаем придерживаться позиции „купи и забудь“ в отношении (этих) акций, так как компания переживает стабильный фундаментальный рост», — пишет Зукин.

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Еще один плюс Microsoft отмечает сайт Stocknews: менеджмент уверен, что эскалация торговой войны между США и Китаем даже если и затронет компанию, под ограничения попадет сравнительно малая доля бизнеса.

По итогам прошлой недели отрыв MS по капитализации от Amazon и Apple превышал $100 млрд.

Аналитики отмечают, что под руководством Сатьи Наделлы компания сумела успешно перестроить бизнес, найдя новые точки роста, помимо продаж операционной системы Windows. Сейчас главные драйверы роста — облачные решения для бизнеса Azure и платные подписки на пакет Office 365. Опрос Comparably — сайта, который изучает корпоративную культуру и сравнивает фирмы по разным параметрам — показал, что подчиненные считают Наделлу самым крутым IT-боссом из всех.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple потеряла звание самой дорогой компании.

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