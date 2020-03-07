Видео дня: Время истекло и МастерШеф. Профессионалы-2
МастерШеф. Профессионалы-2. Выпуск 2 от 07.03.2020
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Смотрите продолжение кулинарного баттла за место в сезоне МастерШеф Профессионалы 2. Выпуск 2 от 07.03.2020 будет насыщен бурными эмоциями участников, ссорами, переживаниями и тяжелыми конкурсами. Чтобы попасть в 20-ку лучших, поварам придется придумать, как из сладкого десерта и соленого основного блюда сотворить уникальный шедевр. Будет ли вкусным эклер со вкусом чебурека, паста из чизкейка и фондан с беконом? Узнайте в МастерШеф 2020.
Время истекло
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К 10-летию группы Время и Стекло вышел лиричный клип, посвященный юбилею. В клипе вспомнили почти все работы дуэта Додо и Позитива.
Режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха поместили в клип архивные записи с концертов и съемок. А Алексей Завгородний и Надя Дорофеева, сидя на лавке, не сдерживают слез при просмотре.
Напомним, днем ранее в тренды попали Фестиваль Эмоций в Одессе и Безумные вещи с Алиэкспресс.
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