Видео дня: Время истекло и МастерШеф. Профессионалы-2

В тренде - ТВ-шоу и музыкальный клип.

МастерШеф. Профессионалы-2. Выпуск 2 от 07.03.2020

Читай также: Видео дня: Пресс-марафон Зеленского и Хата на тата

Смотрите продолжение кулинарного баттла за место в сезоне МастерШеф Профессионалы 2. Выпуск 2 от 07.03.2020 будет насыщен бурными эмоциями участников, ссорами, переживаниями и тяжелыми конкурсами. Чтобы попасть в 20-ку лучших, поварам придется придумать, как из сладкого десерта и соленого основного блюда сотворить уникальный шедевр. Будет ли вкусным эклер со вкусом чебурека, паста из чизкейка и фондан с беконом? Узнайте в МастерШеф 2020.

Время истекло

Читай также: Видео дня: MONATIK - Каждый раз и Зашкварные истории

К 10-летию группы Время и Стекло вышел лиричный клип, посвященный юбилею. В клипе вспомнили почти все работы дуэта Додо и Позитива.

Режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха поместили в клип архивные записи с концертов и съемок. А Алексей Завгородний и Надя Дорофеева, сидя на лавке, не сдерживают слез при просмотре.

Напомним, днем ранее в тренды попали Фестиваль Эмоций в Одессе и Безумные вещи с Алиэкспресс.