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Видео дня: Фестиваль Эмоций в Одессе и Безумные вещи с Алиэкспресс

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В тренде - юмористическая программа и проверка товаров.

Фестиваль Эмоций в Одессе, Часть 2 - Новая Лига Смеха

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На первом месте в трендах YouTube - Лига Смеха 2020 Фестиваль Эмоций в Одессе, Часть 2 - Полный выпуск от 6 марта.

В этом выпуске: Зеленский сбил сноубордиста, Единственный хороший фильм, Анекдот про ГАИшника, Самый тупой фокус в мире, Очень красивая бомжиха и Юрий Ткач против шведского стола. 

Вещи с Aliexpress, от которых ты офигеешь / Безумные вещи с Алиэкспресс

Блогер Alex Vikodinov показал 50 крутых и безумных вещей с Алиэкспресс. В этом выпуске он собрал самые лучшие и полезные товары с AliExpress и объединил их в одну огромную подборку. В общем, этот обзор на самые популярные товары из Китая, которые заказывают на АлиЭкспресс.

Напомним, ранее в тренды попали  Коронавирус и Матч Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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