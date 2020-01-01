Western Digital выпустил золотые SSD

WD Gold NVMe предназначены для хранения корпоративных приложений и наборов данных с высокой пропускной способностью.

Производитель компьютерной электроники Western Digital презентовал новое семейство корпоративных сетевых накопителей — WD Gold NVMe.

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Твердотельные накопители дополняют недавно выпущенные жесткие диски WD Gold. В отличие от предыдущих версий, клиенты получат дополнительные инструменты защиты и передачи файлов, безопасной загрузки и удаления данных, а также возможность предотвратить потерю питания. На товар дается пятилетняя гарантия.

Продукция Western Digital пользуется спросом среди центров обработки данных, в улучшении мобильных датчиков и персональных гаджетов. В основе — система Network Attached Storage, благодаря которой устройства синхронизируются с несколькими жесткими дисками. Таким образом, емкость сервера может составлять от четырех до 24 ТБ. NAS полезна там, где задействовано одновременно несколько компьютеров в единой локальной сети. Яркий пример такого взаимодействия — система “умный дом“.

По мнению разработчиков, WD Gold NVMe — это оптимальное соотношение цены, емкости и возможностей для количества пользователей.

Технические характеристики

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Семейство WD Gold включает четыре варианта емкости от 960 Гбайт до 7,68 Тбайт. В устройство внедрена 96-слойная 3D TLC NAND флеш-память Western Digital/Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe. Интерфейс — PCIe 3.0. Энергетический и тепловой лимиты — 2,5“/7 мм U.2.

В спокойном режиме данная модель потребляет чуть менее 5 Вт, а в активном — до 12 Вт. Чтобы избежать лишней теплоотдачи, рекомендуется ограничить энергопотребление до 10 Вт.

Различия маркировок дисков WD

Cиние и зеленые — для массового потребителя

Черные — для пользователей высокого класса

Красные — для систем NAS

Золотые — для малых и средних предприятий

В планах компании работа над SSD-накопителями в семействе WD Purple (пурпурные) для видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных.