Коронавирус: Facebook отменил свою конференцию из-за эпидемии

Еще одна компания отказалась от массового мероприятия из-за распространения коронавируса.

Ежегодная конференция для разработчиков F8, которую устраивает Facebook, официально отменена. Об этом сообщается в специальном сообщении соцсети.

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"Каждый год мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к нашему глобальному сообществу разработчиков на F8 и поделиться нашим видением будущего, которое мы строим вместе. Но учитывая растущую озабоченность по поводу COVID-19, мы приняли трудное решение отменить F8 2020", - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что соцсеть уделяет "приоритетное внимание здоровью и безопасности партнеров-разработчиков, сотрудников и все, кто помогает делать F8".

По традиции, мероприятие должно было пройти в Сан-Хосе. На конференцию должны были прибыть разработчики со всего мира. Также Facebook раздавала бесплатно приглашения на конференцию студентам. Теперь же, вместо мероприятия, соцсеть пожертвует 500 тысяч долларов на благотворительность.

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"Вместо мероприятия F8 мы планируем другие способы, с помощью которых наше сообщество сможет собраться вместе с помощью локальных событий, видео и трансляций в прямом эфире. Мы поделимся дополнительной информацией о наших планах на F8 в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Также соцсеть заявила, что "с нетерпением ждет встречи с глобальным сообществом разработчиков на F8 2021".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса выставка MWC 2020 была также отменена.