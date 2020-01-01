Коронавирус: Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая

Компании рассматривают варианты по переносу своих гаджетов из Китая в Юго-Восточную Азию.

Эпидемия COVID-19 касается не только Китая, поскольку в нескольких странах в настоящее время зарегистрировано несколько случаев. Эпидемия, несомненно, окажет влияние на мировую экономику. Совсем недавно Samsung Electronics закрыла свою фабрику в Южной Корее после того, как работник получил положительный результат на вирусное заболевание.

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Отчет Nikkei Asian Review показывает, что два технологических гиганта, Microsoft и Google, усердно работают над переносом производства своих новых телефонов, персональных компьютеров и других устройств из Китая в Юго-Восточную Азию на фоне усиливающейся вспышки коронавируса. Фабрики во Вьетнаме и Таиланде являются вероятными бенефициарами, говорится в сообщении.

Ожидается, что Google начнет производство своего последнего недорогого смартфона, который, как говорят, будет называться Pixel 4A. Производство будет осуществляться партнерами Google в северном Вьетнаме уже в апреле. Nikkei цитирует двух людей, которые непосредственно знают об этом, и сообщили, что американская компания также планирует начать производство своего флагмана следующего поколения, который будет называться Pixel 5, во второй половине 2020 года непосредственно из страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам).

Со своей стороны, Microsoft, как сообщается, запланировала начало производства своей линейки Surface, которая включает в себя ноутбуки и настольные ПК в северном Вьетнаме, как минимум, во втором квартале 2020 года. "Объем во Вьетнаме вначале был бы небольшим, но объем производства увеличится, и это именно то направление, которого хочет Microsoft", - сказал Nikkei руководитель цепочки поставок, который непосредственно знает об этом вопросе.

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Китай остается наиболее экономичным парком для производителей, но эпидемия коронавируса, которая еще не получила какого-либо эффективного сдерживания, заставляет компании искать альтернативы. Даже до сих пор запрет Трампа на торговлю с Китаем вызвал необходимость диверсифицировать свою деятельность, полагаясь исключительно на Китай. Google, как сообщается, обратился к давнему производственному партнеру с просьбой помочь готовым производственным линиям в Таиланде для его продуктов, связанных с "умным домом", включая интеллектуальные динамики с голосовой активацией, такие как Nest Mini. Ожидается, что первые продукты поступят в продажу в первой половине 2020 года, сообщили источники.

Интернет-компаниям, таким как Microsoft и Google, легче перемещать производство быстрыми темпами, чем технологическим брендам, ориентированным на аппаратное обеспечение, таким как Apple, HP и Dell, - цитирует Nikkei трех руководителей цепочки поставок.

Официальных заявлений обеих компаний о подтверждении этого отчета не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.