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Видео дня: Наполи - Барселона. Обзор матча и 16 смешных пранков и лайфхаков

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Наполи - Барселона. Обзор матча. 1:1. 25.02.2020

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи и Барселона сыграли вничью - 1:1. Поединок состоялся в Неаполе. Хозяева поля открыли счет в первом тайме благодаря точному удару Дриса Мертенса, однако на 57-й минуте поединка Антуан Гризманн восстановил паритет. Интрига в этом противостоянии сохраняется и теперь все решится в ответном поединке на Камп Ноу.

16 смешных пранков и лайфхаков в колледже

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Инструменты и материалы:
• Клей для лизунов
• Гель для стирки
• Акриловые краски
• Банка от Нутеллы
• Шоколад
• Сливки
• Пищевые красители
• Баночка от крема для обуви
• Бритвенный станок и др.

Напомним, ранее в тренды попали BTS - ON и RAUF & FAIK - Колыбельная.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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