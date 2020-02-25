Видео дня: Наполи - Барселона. Обзор матча и 16 смешных пранков и лайфхаков

В тренде - спорт и полезные советы.

Наполи - Барселона. Обзор матча. 1:1. 25.02.2020

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи и Барселона сыграли вничью - 1:1. Поединок состоялся в Неаполе. Хозяева поля открыли счет в первом тайме благодаря точному удару Дриса Мертенса, однако на 57-й минуте поединка Антуан Гризманн восстановил паритет. Интрига в этом противостоянии сохраняется и теперь все решится в ответном поединке на Камп Ноу.

16 смешных пранков и лайфхаков в колледже

Читай также: Видео дня: Мифы, в которые мы верим и МастерШеф 9 сезон

Инструменты и материалы:

• Клей для лизунов

• Гель для стирки

• Акриловые краски

• Банка от Нутеллы

• Шоколад

• Сливки

• Пищевые красители

• Баночка от крема для обуви

• Бритвенный станок и др.

Напомним, ранее в тренды попали BTS - ON и RAUF & FAIK - Колыбельная.