Видео дня: BTS - ON и RAUF & FAIK - Колыбельная

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RAUF & FAIK - КОЛЫБЕЛЬНАЯ (ПАРОДИЯ)

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На канале Чоткий Паца вышла новая пародия. На этот раз досталось RAUF & FAIK и их хиту Колыбельная.

"Эту пародию на # колыбельная от # rauf & faik мы посвящаем всем влюбленным, а также нашему незабываемому детству", - написали блогеры.

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Напомним, днем ранее в тренды попали Проверил новые лайфхаки и Мозг на флешке.