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Видео дня: BTS - ON и RAUF & FAIK - Колыбельная

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В тренде - музыка и музыкальная пародия.

RAUF & FAIK - КОЛЫБЕЛЬНАЯ (ПАРОДИЯ)

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На канале Чоткий Паца вышла новая пародия. На этот раз досталось RAUF & FAIK и их хиту Колыбельная.

"Эту пародию на # колыбельная от # rauf & faik мы посвящаем всем влюбленным, а также нашему незабываемому детству", - написали блогеры.

BTS (방탄소년단) 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima

Новый трек южнокорейского бойз-бенда ворвался в тренды YouTube в Украине. Их новый клип попал на третье место, набрав более 28 млн просмотров по всему миру.

Напомним, днем ранее в тренды попали Проверил новые лайфхаки и Мозг на флешке.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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