Virgin Galactic начала продажу новых билетов в космос

Компания возобновила продажу билетов для будущих космических туристов.

Если вы хотите заказать поездку в суборбитальное пространство с помощью Virgin Galactic - ваше время пришло.

Более 600 человек зарезервировали место на борту корабля SpaceShipTwo с шестью пассажирами, который предназначен для перевозки клиентов и полезных грузов в коротких поездках в суборбитальное пространство и обратно.

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Virgin Galactic прекратила продажу билетов в декабре 2018 года после того, как ее последний корабль SpaceShipTwo, VSS Unity, впервые вышел в космос во время пилотного испытательного полета. Но этот перерыв скоро закончится, заявили представители компании.

“В свете продолжающегося значительного прогресса в коммерческом обслуживании Virgin Galactic в настоящее время готовится выпустить свой следующий транш мест для продажи широкой публике“, - сообщили представители Virgin Galactic.

“На первом этапе этого процесса в среду, 26 февраля, компания запустила новый процесс квалификации One Small Step, который позволит тем, кто серьезно настроен лететь в космос, зарегистрироваться и сразу попасть в лист ожидания для резервирования мест, как только они станут доступны“, - добавили в компании.

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Регистрацию через One Small Step, которую вы можете сделать здесь, включает внесение возвращаемого депозита в 1000 долларов.

Потребуется гораздо больше денег, чтобы на самом деле подняться на VSS Unity, хотя сколько точно - еще неясно. Самая последняя стоимость билета на SpaceShipTwo составляла 250 000 долларов, но Virgin Galactic еще не сообщила, сколько будут стоить места и когда они снова поступят в продажу.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов.