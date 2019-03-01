На Землю упадет старая космическая станция

Модуль, который должен был лететь к Венере, упадет на Землю.

Старая советская исследовательская станция, предназначенная для изучения Венеры, но не сумевшая покинуть орбиту Земли, может упасть на нашу планету уже в текущем году. СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Космос-482» 31 марта 1972 года при помощи ракеты-носителя «Молния-М». «Космос-482» был аппаратом-близнецом станции «Венера-8», которая была запущена четырьмя днями ранее и в июле 1972 года стала второй в истории станцией, которой удалось мягко сесть на поверхность Венеры.

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Однако «Космосу-482» из-за отказа разгонного блока не удалось выйти на отлетную траекторию, и станция осталась на околоземной орбите, пишет Livescience. В скором времени на Землю упали некоторые части ракеты, в том числе рама топливных баков, однако основная масса станции осталась в космосе.

Посадочный модуль станции представлял собой герметичный объем, устройство его во многом дублировало схему прошлой миссии "Венера-7", запущенной в 1970 году и совершившей первую в истории мягкую посадку на Венеру.

По словам ученых, оставшаяся в космосе посадочная часть «Космоса-482» вращается вокруг Земли с периодом 112 минут, имеет массу 495 килограмм и из-за трения об атмосферу постоянно теряет высоту.

Кроме того, дизайн посадочного модуля должен был выдержать высокие температуры при входе в атмосферу Венеры, поэтому, считают ученые, при входе в атмосферу Земли он вполне может и не сгореть.

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"Конечно, спускаемый аппарат выдержит вход в атмосферу без проблем, — считает астроном-любитель Томас Дорман из Оклахомы. — Будет забавно, если его заметят спускающимся с раскрытым парашютом… но я уверен, что батареи, необходимые для срабатывания пиропатронов и выпуска парашюта, давно разрядились".

Как и Дорман, за старым советским аппаратом последние восемь лет следит голландский астроном-любитель Ральф Вандеберг, и эти наблюдения позволили ему уточнить орбиту аппарата и предсказать его будущее.

"По моей предварительной оценке наблюдений «Космоса-482», его различных пролетов под разными углами, углами освещенности, похоже, это вытянутый объект с сильными вариациями блеска, — заявил Вандеберг. – Есть указания на его более мелкие элементы структуры, но они не подтверждены. Несмотря на успешные результаты [наблюдений], вопрос о его действительном состоянии и том, какие элементы по-прежнему на орбите, остается открытым".

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Недавние наблюдения, которые провел Дорман, также показали, что объект меняет яркость. Поскольку сферический посадочный модуль менять блеск в зависимости от угла Солнца не должен, рядом с ним, скорее всего, сохранилась большая часть платформы, на которой крепились узлы миссии.

"По нашим расчетам, 40-50% верхней части платформы все еще может оставаться там, — заявил Дорман. — Интересно отметить, что апогей орбиты начал медленно опускаться. Я считаю, что сход должен случиться в конце этого или в середине следующего года. Однако предсказать это точно невозможно. Другой вопрос — никто не может предсказать солнечную активность на следующий год, от которой будет зависеть дата схода".

По его словам, в настоящее время апогей орбиты (максимальное удаление от Земли) составляет 2735 километров, перигей — порядка двухсот.

Напомним, ранее сообщалось, что российский межпланетный корабль может упасть на Землю.

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