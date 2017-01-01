Туристический ракетоплан Virgin Galactic достиг границы с космосом

Ракетоплан впервые поднялся на высоту более 80 км.

Туристический космический корабль компании Virgin Galactic поднялся на высоту более 80 километров над калифорнийской пустыней Мохаве вчера, в четверг, впервые достигнув отметки, которую фирма считает границей с космосом.

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Этот ракетоплан поднялся в воздух до отметки 82 километра, прежде чем начать планирующее снижение, сообщил представитель миссии Энрико Палермо. Самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе через несколько минут после этого.



"Мы достигли космоса!", - сказал Палермо.



Этот сверхзвуковой полет, состоявшийся в четверг, сделал компанию Virgin Galactic на шаг ближе к мечте о создании индустрии коммерческого космического туризма. Компания планирует размещать по 6 пассажиров на борту своего ракетоплана, который сравним по размеру с небольшим служебным самолетом. Основатель фирмы Virgin Galactic Ричард Брэнсон сказал, что он хотел бы стать первым пассажиром на борту своего детища.



Брэнсон приветствовал двух пилотов после завершения испытания, скандируя "Space is Virgin territory!" (Космос – территория Virgin!).



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Компания Virgin Galactic рассматривает отметку в 80 километров как границу с космическим пространством, поскольку именно такого мнения придерживаются ВВС США и другие американские федеральные агентства. Это отличается от более распространенного взгляда, согласно которому граница с космосом начинается на отметке 100 километров. Исполнительный директор компании Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс замечает, что недавние исследования указывают на необходимость пересмотра оценки этой высоты в сторону снижения.



Уайтсайдс рассказал, что обработка полученных в ходе этого пробного полета данных продолжится и в следующем году, а также добавил, что в дальнейшем фирма планирует проведение новых пробных полетов, некоторые из которых будут осуществлены с сотрудниками компании в качестве пассажиров на борту. Он не делал прогнозов относительно того, когда следует ожидать первые коммерческие рейсы.

Напомним, частный космический корабль Virgin Galactic совершил первый полет в 2010 году.

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