Евросоюз хочет обязать ставить в смартфоны легкозаменяемые батареи

Сменные батареи могут стать стандартом для ЕС.

Помните ли, когда замена батарей в смартфонах была чем-то очень простым? Все, что нам нужно было сделать, это снять заднюю крышку смартфона, вынуть аккумулятор и заменить его другим блоком. Всего за несколько секунд у нас есть полностью заряженная батарея, готовая к работе. В наше время это крайне редкий товар. Конечно, изменение в пользу несменных батарей принесло нам некоторые преимущества, и мы можем быстро перезарядить аккумулятор с помощью современных технологий быстрой зарядки. Однако некоторые ностальгирующие фанаты все еще надеются, что когда-нибудь у нас будет возможность замены батареи в смартфоне. Согласно просочившемуся документу, ЕС также не удовлетворен подобным положением дел.

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В документе говорится, что ЕС планирует устранить ограничения на несъемные батареи в ближайшем будущем, вынудив производителей сделать батареи своих телефонов более доступными и заменяемыми. Голландский финансовый веб-сайт получил эту информацию, и цель предложения - еще раз сократить электронные отходы. Вы помните ситуацию с универсальным разъемом, ЕС перешел в пользу универсального USB-порта для смартфонов, чтобы уменьшить электронные отходы. Теперь конгломерат делает еще один шаг в борьбе с этой проблемой.

В нем говорится, что если пользователь сможет беспрепятственно менять батарею, он сделает это и сохранит устройство дольше, а не выбрасывает его после двух лет использования. Предложение также предполагает, что производители должны сделать детали легкодоступными, чтобы помочь сторонним сервисным центрам. Кроме того, план предусматривает переработку и повторное использование сырья после утилизации электронного устройства. Со временем ЕС будет работать над европейской системой сбора, чтобы собирать старые смартфоны, планшеты и зарядные устройства, чтобы облегчить утилизацию. Предложение будет сфокусировано на экологически чистых и пригодных для переработки пакетах. План будет представлен где-то в следующем месяце. Только время покажет, вернутся ли сменные батареи в смартфоны.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые сократились продажи смартфонов.