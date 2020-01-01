Марс оказался сейсмически активной планетой

Марс может быть холодным и сухим, но он далеко не мертв.

Первые официальные результаты научных исследований, полученные с помощью поискового аппарата InSight Mars НАСА, только что вышли, и они показывают, что планета постоянно колеблется.

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“Мы, наконец, впервые установили, что Марс является сейсмически активной планетой“, - заявил во время телеконференции с журналистами главный исследователь InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния. 20.

Он добавил, что марсианская сейсмичность находится между сейсмичностью Луны и Земли.

“Фактически, это, вероятно, близко к виду сейсмической активности, которую вы ожидаете обнаружить вдали от границ тектонических плит на Земле и вдали от сильно деформированных областей“, - сказал он.

InSight приземлился возле марсианского экватора в ноябре 2018 года, начав двухлетнюю миссию стоимостью 850 миллионов долларов, чтобы исследовать Красную планету в беспрецедентных деталях.

Для выполнения этой работы на стационарном корабле имеется два основных научных инструмента: сверхчувствительный набор сейсмометров и скрытый тепловой зонд, называемый “моль“, который предназначен для того, чтобы располагаться как минимум на 3 метра ниже поверхности Красной планеты.

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Представители НАСА заявили, что анализ измерений землетрясения и теплопередачи позволит команде миссии составить подробную трехмерную карту внутренних районов Марса. Кроме того, ученые InSight используют радиосигналы, передаваемые с посадочного аппарата, для отслеживания того, на сколько Марс качается вокруг своей оси с течением времени. Эта информация поможет исследователям определить, насколько велико и плотно ядро ​​планеты.

В целом наблюдения InSight помогут ученым лучше понять, как скалистые планеты, такие как Марс, Земля и Венера, формируются и развиваются, считают члены миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что жизнь на Марсе могла зародиться 4 млрд лет назад.