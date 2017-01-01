Жизнь на Марсе могла зародиться 4 млрд лет назад

Но это не значит, что она была.

Астрономы представили новую датировку окончания поздней тяжелой бомбардировки на Марсе — периода интенсивного падения астероидов на тела внутренней Солнечной системы. Согласно полученным данным, экстремальное событие завершилось 4,48 миллиарда лет назад, а к 4,2 миллиардам лет на поверхности планеты установились подходящие для существования жизни условия. Эта оценка увеличивает временное окно потенциальной обитаемости Марса до 700 миллионов лет, пишут авторы в журнале Nature Geoscience.

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После образования крупных тел планетной системы из газопылевого диска остается множество мелких тел. Конфигурация планет в Солнечной системе, в первую очередь положение гигантов во внешней области, оказалась благоприятной для возмущающего воздействия на мелкие тела на окраинах. В результате многие объекты оказались на вытянутых орбитах и стали пересекать траектории движения внутренних планет, в том числе Земли и Марса. Этот период принято называть поздней тяжелой бомбардировкой.

Несмотря на распространенность данной концепции эпохи катаклизмов во внутренней Солнечной системе, ее временные рамки (да и само ее существование) ставятся под вопрос. Однако согласно стандартному взгляду, обоснованному изучением древних пород Земли и Луны, поздняя тяжелая бомбардировка закончилась примерно 3,8 миллиардов лет назад.

В работе под руководством Десмонда Мозера из Университета Западного Онтарио описаны результаты изучения образцов минеральных зерен из наиболее древних известных марсианских метеоритов — осколков пород с Красной планеты, выбитых с поверхности при падении космического тела и в результате попавших на Землю. Авторам удалось выделить циркон и бадделеит, возраст которых оказался между 4,43 и 4,48 миллиардами лет.

Исследователи изучили минералы при помощи электронной микроскопии и атомно-зондовой томографии для поиска характерных следов воздействия экстремальных давлений и температур, которые должны были образоваться в случае близкого падения метеорита во время формирования породы. Оказалось, что 97 процентов образцов демонстрируют отсутствие или слабые следы воздействия давления, а вызванных ударной волной плавлений не замечено ни в одном случае. Исследователи отмечают, что это резко контрастирует с данными пород сравнимого возраста Земли и Луны, которые в 80 процентов случаев содержат следы таких воздействий.

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Сравнение ранней геологической истории Земли и Марса согласно новым результатам. Время возникновения благоприятных для жизни условий на Красной планете на полмиллиарда лет больше, чем возраст древнейших следов биологических форм на Земле.

«Мы не нашли каких-либо свидетельств бомбардировки в зернах циркона и бадделеита с Марса, — говорит Мозер. — Мы знаем, что в истории Красной планеты были гигантские столкновения, но они должны были произойти ранее 4,48 миллиарда лет. Вследствие этого там могли установиться благоприятные для жизни условия на полмиллиарда лет ранее, чем считалось возможным во внутренней Солнечной системе».

Затем авторы применили климатические модели для предсказания температурного режима на поверхности Марса. Они пришли к выводу, что примерно 4,2 миллиарда лет назад на Красной планете одновременно установилась подходящая температура и наблюдалось достаточное количество воды на поверхности. Вместе с другими данными, которые говорят о значительной потере воды примерно 3,5 миллиарда лет назад, получается временное окно длительностью примерно 700 миллионов лет, в течение которого на Марсе теоретически могла существовать жизнь.

Необходимо отметить, что существование примитивной жизни не опровергнуто и на современном Марсе. Основное направление исследований в этой области связано с регистрацией в атмосфере метана — частого спутника живых организмов на Земле. Подробно об этом мы писали в материале «Есть ли коровы на Марсе». Изначально газ был найден марсоходом «Кьюриосити», затем его наличие было подтверждено с орбиты и совсем недавно «Кьюриосити» опять его зафиксировал, причем в рекордном количестве.

Напомним, ранее сообщалось, что для поиска жизни на Марсе применят военную технологию.

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