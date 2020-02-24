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В США плоскоземельщик разбился насмерть при полете на паровой ракете

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Майкл Хьюз пытался доказать, что Земля плоская.
Майкл Хьюз погиб при запуске ракеты
Майкл Хьюз погиб при запуске ракеты
twitter.com

При попытке совершить полет на паровой ракете погиб Майк Хьюз, последователь конспирологической теории о том, что Земля плоская, и, якобы, ученые скрывают это. 

О гибели плоскоземельщика сообщили на канале Science Channel.

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“Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк трагически погиб сегодня при попытке запустить самодельную ракету. Он всегда мечтал осуществить этот запуск, и команда Science Channel была рядом, чтобы запечатлеть его путешествие“, - написали в сообщении.

Макл Хьюз уже предпринимал попытки взлететь на ракете, чтобы лично убедиться в том, что Земля не круглая. Он строил ракеты, которые взлетали на высоту до 570 метров. И после таких запусков Хьюз говорил, что не видел, что Земля круглая.

Целью Хьюза было подняться на высоту 1500 метров. По плану, у ракеты должен был открыться парашют, но он отделился без посадочной капсулы, и ракета просто упала на землю.

Полеты Безумного Майка спонсировала исследовательская группа Research Flat Earth, а на создание ракеты было потрачено $20 тыс.

“Я не верю в науку. Я разбираюсь в аэродинамике, и динамике жидкостей, и в движении сквозь воздух, в размере ракетных сопел и тяге. Но это не наука, это просто формула. Нет разницы между наукой и выдумкой“, - говорил Хьюз перед полетом.

Напомним, ранее сообщалось, что плоскоземельщики отправятся в экспедицию по поиску края планеты.

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Теги: плоская земля
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гость  (аноним)  24.02.2020, 09:18
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гость
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