В США плоскоземельщик разбился насмерть при полете на паровой ракете

Майкл Хьюз пытался доказать, что Земля плоская.

При попытке совершить полет на паровой ракете погиб Майк Хьюз, последователь конспирологической теории о том, что Земля плоская, и, якобы, ученые скрывают это.

О гибели плоскоземельщика сообщили на канале Science Channel.

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“Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк трагически погиб сегодня при попытке запустить самодельную ракету. Он всегда мечтал осуществить этот запуск, и команда Science Channel была рядом, чтобы запечатлеть его путешествие“, - написали в сообщении.

Макл Хьюз уже предпринимал попытки взлететь на ракете, чтобы лично убедиться в том, что Земля не круглая. Он строил ракеты, которые взлетали на высоту до 570 метров. И после таких запусков Хьюз говорил, что не видел, что Земля круглая.

Целью Хьюза было подняться на высоту 1500 метров. По плану, у ракеты должен был открыться парашют, но он отделился без посадочной капсулы, и ракета просто упала на землю.

Полеты Безумного Майка спонсировала исследовательская группа Research Flat Earth, а на создание ракеты было потрачено $20 тыс.

“Я не верю в науку. Я разбираюсь в аэродинамике, и динамике жидкостей, и в движении сквозь воздух, в размере ракетных сопел и тяге. Но это не наука, это просто формула. Нет разницы между наукой и выдумкой“, - говорил Хьюз перед полетом.

Напомним, ранее сообщалось, что плоскоземельщики отправятся в экспедицию по поиску края планеты.