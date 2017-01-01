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Американец взлетел на ракете, чтобы доказать теорию плоской Земли

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Мужчина построил самодельную ракету.
Майк Хьюз взлетел на самодельной ракете
Майк Хьюз взлетел на самодельной ракете

Сторонник теории о "плоской Земле" из штата Калифорния взлетел в самодельной ракете, чтобы взглянуть на планету из космоса и подтвердить свои взгляды, пишет The Independent.

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Шестидесятиоднолетний Майк Хьюз запустил самодельную ракету, которую он строил в гараже на протяжении нескольких месяцев, на высоту около 570 метров. По его расчетам, он достиг максимальной скорости в 560 километров в час.

"Мне надоели люди, которые говорили, что я струсил и отказался от постройки ракеты. Мне это все надоело: я собрался с духом и взлетел", — рассказал он после приземления.

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Хьюзу пришлось выпустить два парашюта, так как он падал слишком быстро, но приземление все равно вышло жестким. Тем не менее мужчина заявил, что чувствует себя отлично, несмотря на боли в спине.

"Верю ли я в то, что Земля по форме похожа на фрисби? Да, верю. Уверен ли я в этом на сто процентов? Нет. Поэтому я хочу взлететь в космос", — приводит издание слова испытателя-самоучки.

Американец взлетел на ракете, чтобы доказать теорию плос...
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Теги: ракета, плоская земля
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