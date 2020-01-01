Кто живет в Чернобыльской зоне: Эксперименты
Как помочь отшельникам-самосёлам в радиоактивном лесу.
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Блогеры из Креосан решили найти тех самых людей, которые, несмотря на радиацию, решили жить в Чернобыльской Зоне отчуждения.
Блогеры навестили несколько человек, вернувшихся в родные места и уже постоянно живущих в Зоне отчуждения.
Как они там живут, где берут еду - смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
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