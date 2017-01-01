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Что находится внутри Чернобыльской АЭС: Эксперименты

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Блогеры проникли в Чернобыль.

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Где можно подзарядить аккумуляторы в Зоне отчуждения, можно ли запустить знаменитое колесо обозрения в Припяти, и что находится в реакторах заброшенных энергоблоков? На это можно узнать ответ в видео от Креосан.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео, Чернобыль
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