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Facebook тестирует новую ленту новостей

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Теперь в ней появятся вкладки, в которых новости будут отсортированы.
В Facebook появятся вкладки
В Facebook появятся вкладки
thenextweb.com

Facebook вызвал много шума, когда изменил ленту новостей с хронологического порядка на алгоритмическое ранжирование, и некоторые люди до сих пор не могут привыкнуть к такой ленте.  Несмотря на то, что вы по-прежнему можете отсортировать вашу ленту по «Новейшее», эта опция в скрыта на боковой панели и сбрасывается каждые 24 часа. Но, как заметил разработчик Джейн Манчун Вонг, социальная сеть рассматривает возможность добавления вкладок в свой ленту новостей, чтобы упростить организацию вашего контента.

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Вонг нашел код в Android-приложении Facebook, который предполагает, что сеть рассматривает возможность деления ленты новостей на три вкладки: Релевантная, Недавняя и Видимая. Позже Facebook подтвердил TechCrunch, что он тестирует эту функцию и рассматривает возможность внешнего тестирования.

Фильтрация вашей ленты по уже просмотренным постам тоже не нова, но опять же, это было неясно для широкой публики. Это было доступно только при посещении facebook.com/seen.

На первый взгляд это кажется удобной идеей, облегчающей поиск искомого контента и предоставляющей пользователям немного больше возможностей в организации их ленты (хотя бы за счет облегчения доступа к этим инструментам). Также возможно, что компания добавит больше вкладок или позволит вам создавать собственные вкладки в будущем. Конечно, не стоит ждать, что новая лента запустится в скором времени, но это не диковинная концепция. Компания сразу планировала иметь отдельные каналы для музыки, фотографий и близких друзей.

С другой стороны, приложение Facebook, похоже, становится все более раздутым с каждым обновлением.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook начал тестировать подсказки тем для разговора.

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Теги: Facebook, соцсеть
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