Google закрывает проект бесплатного интернета

Проект по бесплатному Wi-Fiрешили закрыть.

Поисковый гигант Google отказался от поддержки бесплатного сервиса Wi-Fi.

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Цезарь Сенгупта, вице-президент Google, сказал, что программа Google Station, запущенная в 2015 году, помогала десяткам миллионов пользователей ежедневно подключаться к Интернету. Но поскольку цены на мобильные данные становятся доступными на многих рынках, Google Station больше не нужна.

Напомним, Google Station - это часть глобальной инициативы Google по предоставлению быстрого бесплатного Интернета жителям развивающихся стран. Бесплатный Wi-Fi был доступен в Мексике, Индии, ЮАР и Филиппинах.

“Проблема изменяющихся технических требований и инфраструктуры среди наших партнеров в разных странах также затруднила масштабирование и устойчивость Google Station, особенно для наших партнеров. И когда мы оцениваем, где мы можем действительно оказать влияние в будущем, мы видим большую потребность и большие возможности в создании продуктов и функций, адаптированных для лучшей работы на следующем миллиарде пользовательских рынков“, - сказал Сенгупта.

В этом году компания будет ликвидировать Google Station ​​по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств.