За секунду: 3D-печать сделали простой и быстрой

Эффект полимеризации от света применили для печати предметов.

Когда вы думаете о 3D-печати, вы, вероятно, представляете структуру, создаваемую слой за слоем, снизу вверх. Теперь исследователи из Швейцарской федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) говорят, что они разработали совершенно новый способ создания 3D-объектов, которые предлагают быструю печать в рекордно короткие сроки.

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Как сообщает EPFL News, метод основан на принципе томографии - технике отображения поперечного сечения твердого тела с использованием рентгеновского или ультразвукового исследования. Для создания объекта светочувствительную смолу освещают под несколькими углами, при этом накопление света способствует ее затвердеванию. Другими словами, объект образует твердую структуру внутри смолы за один раз, а не сегмент за сегментом, как в случае с традиционной 3D-печатью.

"Все дело в свете", - объясняет Пол Делрот, технический директор Readily3D, компании, которая была создана для разработки и маркетинга системы. "Лазер делает жидкость твердой в процессе полимеризации. В зависимости от того, что мы строим, мы используем алгоритмы, чтобы точно рассчитать, куда нам нужно направить лучи, какой угол выбрать и как долго светить".

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Эта технология может иметь широкий спектр применения, но ее преимущества перед существующими методами могут помочь медицинским специалистам. Исследователи полагают, что этот процесс можно использовать, например, для создания мягких предметов, таких как "ткани, органы, слуховые аппараты и каппы". Более того, печать может осуществляться в герметичных стерильных контейнерах, предотвращая загрязнение.

"В настоящее время система способна создавать двухсантиметровые конструкции с точностью до 80 микрометров, что примерно равно диаметру пряди волос", - добавляет EPFL News. Тем не менее, команда считает, что может быть увеличено до 15 сантиметров в будущем. "Этот процесс также можно использовать для быстрого изготовления небольших силиконовых или акриловых деталей, которые не нуждаются в отделке после печати", - говорит Кристоф Мозер, руководитель лаборатории прикладной фотоники EPFL.

Напомним, ранее сообщалось, что лодку впервые распечатали на 3D-принтере.