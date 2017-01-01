Лодку впервые распечатали на 3D-принтере

На ее распечатку ушло 72 часа.

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Это первая полноценная лодка, целиком напечатанная на 3D-принтере. Процесс печати занял всего 72 часа.

Её длина составляет 7,62 метра, а вес – около 2-х тонн. Печатали лодку в университете Maine Advanced Structures and Composites Center, в штате Мэн. Именно там находится самый большой на данный момент 3D-принтер.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые при операции на колене применили 3D-печать.