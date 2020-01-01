Xiaomi патентует смартфон-слайдер
Смартфон будет прятать камеры за экраном.
Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал новый горизонтальный дизайн смартфона в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности. Патенты были опубликованы 7 февраля 2020 года.
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Из эскизов, опубликованных CNIPA, мы видим, что в этом телефоне используется скользящий механизм, подобно телефонам-слайдерам из начала нулевых.
Рисунок патента показывает, что в телефоне будет более одной фронтальной камеры. Но задних камер только две.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.
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