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Xiaomi патентует смартфон-слайдер

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Смартфон будет прятать камеры за экраном.
Патент на смартфон
Патент на смартфон
techiejerry.com

Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал новый горизонтальный дизайн смартфона в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности. Патенты были опубликованы 7 февраля 2020 года.

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Из эскизов, опубликованных CNIPA, мы видим, что в этом телефоне используется скользящий механизм, подобно телефонам-слайдерам из начала нулевых.

Рисунок патента показывает, что в телефоне будет более одной фронтальной камеры. Но задних камер только две.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.

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Теги: Xiaomi, смартфон, патент, фото
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