Появились новые изображения флагмана Samsung Galaxy S20

Фото смартфона случайно выложили на официальной странице.

Недавние рендеры дизайна Samsung Galaxy S20, вероятно, являются правдивыми, потому что недавно компания допустила ошибку. На сайте Samsung фотографии Galaxy S20 можно было увидеть в течение короткого времени в одной из светодиодных крышек, доступных в ассортименте аксессуаров.

Скриншот страницы winfuture.mobi

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Маркетинговые изображения были частью страницы продукта в официальном интернет-магазине Samsung в одной из европейских стран и с тех пор были удалены, а также упомянутая страница со светодиодной крышкой. Предположительно, проблема стала очевидной при продаже аксессуаров Samsung, и проблема была быстро устранена.

На странице продукта был показан чехол Samsung Galaxy S20 со светодиодным дисплеем, которую также называют просто Galaxy S20 LED. Особенность этого чехла в том, что он покрыт рядом небольших светодиодов на задней панели, которые помимо светового указателя «звездное небо» могут также отображать различные символы. На чехле также может отображаться обратный отсчет при съемке фотографий.

Напомним, официальный запуск мероприятия запланирован на следующий вторник, 11 февраля 2020 года.