Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 МП и память на 1,5 ТБ

Это с поддержкой SD-карты.

Похоже, что в следующем месяце Samsung готовится присоединиться к битве за лучшую мобильную камеру, поскольку информация о грядущей Galaxy S20 Ultra продолжает просачиваться в Интернет. По словам Макса Вайнбаха из XDA Developers, смартфон будет иметь основную камеру на 108 мегапикселей, а также дополнительные 48-мегапиксельную камеру с 10-кратным зумом и 12-мегапиксельную сверхширокую камеру. Поскольку производители готовятся предложить лучшие мобильные камеры, у Samsung будет сильный старт. Однако корейская компания не первая, кто дебютирует с этой технологией, так как Xiaomi выпустила аналогичный датчик с разрешением 108 Мп в своем объявленном в 2019 году Mi CC9 Pro.

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CC9 Pro предлагал сенсор 108MP 1 / 1,33 дюйма в паре с эквивалентным 25 мм объективом f / 1,69. Но датчик для уXiaomi был изготовлен Samsung. Первоначально анонсированный в августе 2019 года, Samsung отметил, что выпустит первый в отрасли датчик изображения с разрешением 109 Мп для смартфонов, обозначив его как Isocell Bright HMX.

Но, раз есть камера с разрешением 108 Мп, пользователи захотят и достаточно места для хранения. К счастью, многочисленные утечки отмечают, что S20 Ultra сохранит слот для SD-карты, обеспечивая расширение до 1 ТБ. Также известно, что S20 Ultra предлагает несколько вариантов внутренней памяти, включая 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Т.е. с картой памяти можно получить 1,5 ТБ хранилища.

Еще известно, что смартфон получит батарею на 5000 мАч, которая будет включать опцию быстрой зарядки 45 Вт для зарядки до 100% за 74 минуты. Наконец, говорят, что компания предлагает две конфигурации памяти в Ultra: 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ. Samsung собирается позиционировать S20 Ultra как самый дорогой смартфон, который будет представлен вместе с S20 и S20 + на мероприятии Galaxy Unpacked 11 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал телефон с двумя скрытыми дисплеями.