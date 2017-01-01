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Раскрыт внешний вид камер Galaxy S11

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Ранние рендеры ошибались в компоновке камер.
Рендер блока камер Galaxy S11
Рендер блока камер Galaxy S11
twitter.com/

Galaxy S11 должен быть анонсирован в феврале 2020 года. Компания Samsung официально ничего не рассказывает о грядущем флагмане, и в Сети появляются различные утечки информации.

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Так, инсайдер Стив МакФлай показал рендер смартфона, объяснив, что ранее в Сеть попали рендеры с другой компоновкой блока камер. Новые рендер более приближен к реальному прототипу телефона.

“Похоже, что рендеры, которыми я поделился месяц назад, были основаны на раннем прототипе, который имел иную компоновку задних модулей камеры. Здесь представлена обновлённая визуализация, основанная на последнем прототипе, который я получил и который, как предполагаю, имеет уже окончательную конфигурацию“, - написал МакФлай в своем Твиттере.

Ранее рендеры выглядели так: 

Старый рендер блока камер Galaxy S11
Старый рендер блока камер Galaxy S11

Напомним, ранее инсайдеры сообщили, что смартфон вообще может поменять название, и вместо S11 Samsung выпустит S20.

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Теги: Galaxy S11, Samsung, камеры
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