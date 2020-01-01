Трудно ремонтировать: Появилось видео разбора раскладушки Motorola Razr
Полное видео разборки недавно выпущенной Motorola Razr появилось в Сети, но это не хорошие новости. Складной смартфон вы вряд ли сможете отремонтировать самостоятельно.
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Видео начинается с момента, когда нагревается задняя часть нижней половины телефона, где расположен датчик отпечатков пальцев, который необходимо отключить.
Теперь некоторые винты можно снять с нижней панели, которая отсоединяет нижнюю антенну в сборе вместе с громкоговорителем. Далее батарея выходит, ее разъем удерживается пластиковым кронштейном, а батарея прикрепляется клеем.
После удаления нескольких винтов, чтобы вынуть вибродвигатель и отсоединения кабеля микрофона, можно снять панель, чтобы открыть материнскую плату снизу. К этому моменту мы все еще копаемся вокруг зада и нижней части телефона и еще не приблизились к шарнирному механизму.
Затем область вокруг внешнего дисплея нагревается и аккуратно удаляется - ее удерживает ленточный кабель. Как только это получается, складной дисплей начинает отделяться от рамки после удаления большего количества винтов. После снятия кронштейна экран выдвигается из рамы - сама панель дисплея впечатляюще тонкая.
Без сомнения, Razr практически невозможно отремонтировать. Обе задние панели необходимо снять с помощью теплового пистолета, чтобы получить доступ к внутренностям. Есть много частей, втиснутых в маленькую складную коробочку. Это довольно впечатляющая технология, но, кажется, ее нелегко обслуживать, поэтому убедитесь, что вы хорошо заботитесь о смартфоне.
Напомним, ранее сообщалось, что ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold.
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