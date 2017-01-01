Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сеть попали чертежи внешнего вида складного смартфона Motorola RAZR

Комментариев: 0
Телефон будет иметь цельный экран.
Предполагаемый вид Motorola RAZR
Предполагаемый вид Motorola RAZR
phoneworld.com.pk

В сети появились характеристики готовящегося к выпуску складного смартфона Motorola RAZR с гибким дисплеем, пока не представленного производителем официально. Подробностями поделился ресурс XDA Developers.

Читай также: Легендарную раскладушку Motorola RAZR хотят возродить

Помимо гибкого внутренного дисплея, смартфон не может похвастаться впечатляющими параметры и прочие его характеристики относятся к среднему уровню.

Итак, смартфон оснащается гибким 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 876 х 2142 пикселей, внешним вспомогательным дисплеем с разрешением 600 х 800 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 2730 мАч.

Он будет выпускаться в белом, чёрном и золотистом цветовых вариантах. Ранее сообщалось, что цена составит порядка 1500 долларов. Официальный дебют ожидается летом 2019 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Motorola, Razr
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь