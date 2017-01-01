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Ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold

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Замена экрана обойдется всего в 299 долларов.
Razr чинить дешевле, чем Fold
Razr чинить дешевле, чем Fold
ferra.ru

Сегодня утром Motorola представила раскладушку с гибким экраном Razr. Вспоминая проблемы с дисплеем складного Samsung Galaxy Fold, многие стали переживать о возможной хрупкости новинки. Насколько она прочна, пока неясно, но, как оказалось, ремонт экрана у неё обойдётся дешевле, чем у печально известного конкурента.

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У Galaxy Fold замена гибкого дисплея стоит $599. Samsung, правда, недавно решила пойти на уступки пользователям и снизила цену до $149 для устройств, купленных до 31 декабря 2019 года. Что делать будущим покупателям Galaxy Fold, пока непонятно.

Как пишут СМИ, замена экрана у Motorola Razr обойдётся почти в два раза дешевле — в $299. Речь, конечно, идёт о повреждениях, которые не покрывает гарантия.

Стоит отметить, что цены самих смартфонов тоже различаются. Galaxy Fold продаётся по $1980 в США, а Razr должен будет стоить $1500.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola показала смартфон-раскладушку с гибким экраном.

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Теги: Galaxy Fold, RAZR, Samsung, Motorola
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