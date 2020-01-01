Санкции на пользу: Huawei попала в десятку самых дорогих брендов

Выход в ТОП произошел впервые.

Huawei впервые попала в ТОП-10 самых дорогих брендов мира. Рейтинг опубликовало агентство Brand Finance. И даже санкции США против компании не повлияли на капитализацию.

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Китайский бренд занял десятое место в рейтинге Brand Finance Global 500 2020. За год Huawei набрал на 4,5% больше, достигнув оценки в $65,084 млрд.

В ТОП-500 входят только 46 технокомпаний, а их общая стоимость составляет $986,5 млрд. А Huawei - единственный китайский технологический бренд в ТОП-10.

Напомним, ранее сообщалось, что ZTE прекращает выпуск смартфонов из-за санкций.