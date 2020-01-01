Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санкции на пользу: Huawei попала в десятку самых дорогих брендов

Комментариев: 0
Выход в ТОП произошел впервые.
Санкции пошли Huawei на пользу
Санкции пошли Huawei на пользу
ferra.ru

Huawei впервые попала в ТОП-10 самых дорогих брендов мира. Рейтинг опубликовало агентство Brand Finance. И даже санкции США против компании не повлияли на капитализацию.

Читай также: Huawei выпустит аналог приложений Android для своей операционки

Китайский бренд занял десятое место в рейтинге Brand Finance Global 500 2020. За год Huawei набрал на 4,5% больше, достигнув оценки в $65,084 млрд.

В ТОП-500 входят только 46 технокомпаний, а их общая стоимость составляет $986,5 млрд. А Huawei - единственный китайский технологический бренд в ТОП-10.

Напомним, ранее сообщалось, что ZTE прекращает выпуск смартфонов из-за санкций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Huawei, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь