SpaceX показала отделение капсулы при взрыве ракеты

Снимки выложили на сайте компании.

В воскресенье, 19 января, Crew Dragon от SpaceX провел блестящее высотное испытание своей системы запуска.

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Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск назвал испытательный полет в режиме прерванного полета "идеальным", и, глядя на потрясающие снимки теста, он был абсолютно прав.

Crew Dragon стартовал в 10:30 по восточному поясному времени (16:30 по Киеву) на ракете Falcon 9 из комплекса Launch Complex 39A в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде.

С помощью теста SpaceX успешно (и намеренно) уничтожил одну из своих ракет Falcon 9, чтобы показать, что, если произошла аномалия запуска, капсула могла бы безопасно вернуться на Землю со своим экипажем, все еще находящимся на борту и невредимым. Ракета взорвалась, парашюты Crew Dragon открылись, и корабль благополучно приземлился на Землю.

Фотографии тестового запуска просто потрясающие.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.