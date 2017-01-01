SpaceX хочет взорвать свою ракету над океаном

Это сделают ради тестирования аварийного отсоединения капсулы Crew Dragon.

18 января SpaceX испытает ракету Falcon 9 с капсулой Crew Dragon. Во время испытания будет тестироваться система аварийного отсоединения капсулы. Если капсула останется целой и система сработает нормально, ракету будут использовать для отправки людей на МКС.

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Во время испытаний Falcon 9 запустят с мыса Канаверал, и через после 88 секунд после старта специалисты SpaceX взорвут ракету. Капсула должна отсоединиться и раскрыть парашюты, чтобы приводниться в океан.

Взрыв должен произойти примерно в 31 километре от полигона. Специалисты компании ожидают, что все топливо в баках взорвется и сгорит, не навредив океану. Но есть 1%, что ракета может упасть с полными баками. В этом случае ракету придется взрывать уже в воде. В SpaceX пообещали собрать все плавающие обломки ракеты.

Предполагаемое место взрыва ракеты NASA

Трансляцию с запуском и взрывом можно будет наблюдать на сайте NASA 18 января 2020 года в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX хочет испытать новую версию Starship уже весной.