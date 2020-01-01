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Видео дня: Купили 8 машин у одного владельца и Проверили лайфхаки из Тик-ТОка

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В тренде - развлекательный контент.

Проверил ЛАЙФХАКИ ИЗ ТИК ТОКА

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Скажите, много ли вы видели лайфхаков из Тик-Тока? И скорее всего, вы не особо верите в то, что они действительно правдивые. Так вот, в этом видео вы узнаете, какие лайфхаки фейк, а какие рабочие.

Купили 8 машин у одного владельца

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Блогер Жекич Дубровский опубликовал видео, в котором покупает сразу восемь автомобилей у одного владельца. Зачем покупает? Чтобы продать и накопить на Феррари. Получится ли это у него?

Напомним, днем ранее в тренды попали Батюшка ушел в отрыв и Повторение гаджетов с АлиЭкспресс.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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