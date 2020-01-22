Видео дня: Батюшка ушел в отрыв и Повторение гаджетов с АлиЭкспресс

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Батюшка УШЕЛ В ОТРЫВ - Все приколы с батюшкой

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Подборку приколов с батюшкой от Дизель-Шоу опубликовали на официальном канале ЮМОР ICTV. Смотри подборку номеров с Егором Крутоголовом за январь 2020 года.

МЫ ПОВТОРИЛИ 4 ГАДЖЕТА С ALIEXPRESS

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Блогеры из GopherVid повторили товары из Китая, точнее Aliexpress, которые сложно сделать дома, но возможно. Фактически - это 4 лайфхака, о том как вы можете сделать интересные вещи своими руками, или приготовить вкусняшки в домашних условиях.

Напомним, днем ранее в тренды попали Даниэль Салем - "07" и Динамо Киев - Нефтчи Баку.