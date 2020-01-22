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Видео дня: Батюшка ушел в отрыв и Повторение гаджетов с АлиЭкспресс

Комментариев: 2
В тренде - юмор и эксперименты.

Батюшка УШЕЛ В ОТРЫВ - Все приколы с батюшкой

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Подборку приколов с батюшкой от Дизель-Шоу опубликовали на официальном канале ЮМОР ICTV. Смотри подборку номеров с Егором Крутоголовом за январь 2020 года.

МЫ ПОВТОРИЛИ 4 ГАДЖЕТА С ALIEXPRESS

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Блогеры из GopherVid повторили товары из Китая, точнее Aliexpress, которые сложно сделать дома, но возможно. Фактически - это 4 лайфхака, о том как вы можете сделать интересные вещи своими руками, или приготовить вкусняшки в домашних условиях.

Напомним, днем ранее в тренды попали Даниэль Салем - "07" и Динамо Киев - Нефтчи Баку.

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Комментариев (2)
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SEMPENTY    22.01.2020, 12:15
Оценка:  +3
SEMPENTY
Уакая хрен разница от какого он там патриархата.... Это поп, и этим все сказано.
АК-74  (аноним)  22.01.2020, 12:05
Оценка:  +1
АК-74
Поп Московского Патриархата)))).
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