Видео дня: Батюшка ушел в отрыв и Повторение гаджетов с АлиЭкспресс
Батюшка УШЕЛ В ОТРЫВ - Все приколы с батюшкой
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Подборку приколов с батюшкой от Дизель-Шоу опубликовали на официальном канале ЮМОР ICTV. Смотри подборку номеров с Егором Крутоголовом за январь 2020 года.
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Блогеры из GopherVid повторили товары из Китая, точнее Aliexpress, которые сложно сделать дома, но возможно. Фактически - это 4 лайфхака, о том как вы можете сделать интересные вещи своими руками, или приготовить вкусняшки в домашних условиях.
Напомним, днем ранее в тренды попали Даниэль Салем - "07" и Динамо Киев - Нефтчи Баку.
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