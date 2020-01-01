К Солнцу запустят новый спутник

Новый космический корабль, изучающий Солнце, скоро будет запущен.

Solar Orbiter, миссия Европейского космического агентства (ESA) с участием НАСА, должна запустить 5 февраля ракету "Atlas V" United Launch Alliance со станции ВВС мыса Канаверал во Флориде.

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Запуск произойдет через 18 месяцев после того, как НАСА Parker Solar Probe (PSP) взлетел в небо, начав свою историческую миссию по приближению к Солнцу. PSP установил рекорд скорости космического корабля за все время и приблизился к нашей звезде на 24 миллиона километров.

И PSP продолжит побивать эти рекорды; за семилетнюю научную жизнь он будет становиться все ближе и ближе к Солнцу, в конечном счете пролетев 6,1 миллиона км от поверхности Солнца.

Solar Orbiter не будет пытаться побить рекорды Parker: на этапах самого близкого приближения своей высокоэллиптической орбиты зонд все еще будет на расстоянии около 42 миллионов км от Солнца.

Solar Orbiter будет находиться в эклиптике, плоскости, в которой вращаются большие планеты Солнечной системы.

Эта уникальная перспектива позволит Solar Orbiter хорошо взглянуть на полярные регионы нашей звезды..

"Нам никогда не удавалось запечатлеть полюса Солнца", - сказал Холли Гилберт, заместитель научного сотрудника NASA по проекту Solar Orbiter.

Solar Orbiter - это миссия среднего класса, что означает, что вклад ЕКА составит около 500 миллионов евро (554 миллиона долларов по текущему обменному курсу). Общая стоимость PSP составляет около 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA вплотную приблизился к Солнцу.