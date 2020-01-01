Huawei выпустит специальную версию Huawei P40 Pro с пятью камерами

В Сеть слили данные про Huawei P40 Pro Premium Edition.

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Новый набор рендеров грядущего смартфона от Huawei появился в интернете благодаря источнику evleaks. Как утверждает источник, Huawei добавит три новых телефона к флагманской серии P вместо обычных двух. Если Apple и Samsung так могут сделать, почему и Huawei не может?

При ближайшем рассмотрении рендера вы обнаружите нечто интересное - модель с пятью камерами, получившая название Huawei P40 Pro Premium Edition, имеет телеобъектив с фокусным расстоянием 240 мм.

Рендер внешнего вида Huawei P40 Pro Premium Edition gsmarena.com

Предполагается, что основная камера имеет объектив 24 мм ио 10-кратный оптический зум.

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Две дополнительные камеры на P40 Pro Premium - это, вероятно, отдельная макрокамера и датчик 3D ToF. По словам источника, у P40 Pro также будет датчик ToF.

Что касается базовой модели, Huawei P40, у нее будет сверхширокий - 17 мм - и стандартный телеобъектив 80 мм (а значит, 3-кратный оптический зум). По словам источника, Huawei P40 будет иметь 52-мегапиксельную основную камеру (1 / 1,3-дюймовый датчик), 40-мегапиксельную кинокамеру (1 / 1,5-дюймовый датчик) и 8-мегапиксельную телекамеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников.