Huawei выпустит специальную версию Huawei P40 Pro с пятью камерами
Читай также: Раскрыты подробности камеры Huawei P40 Pro
Новый набор рендеров грядущего смартфона от Huawei появился в интернете благодаря источнику evleaks. Как утверждает источник, Huawei добавит три новых телефона к флагманской серии P вместо обычных двух. Если Apple и Samsung так могут сделать, почему и Huawei не может?
При ближайшем рассмотрении рендера вы обнаружите нечто интересное - модель с пятью камерами, получившая название Huawei P40 Pro Premium Edition, имеет телеобъектив с фокусным расстоянием 240 мм.
Предполагается, что основная камера имеет объектив 24 мм ио 10-кратный оптический зум.
Читай также: Huawei P40 Pro получит сразу пять камер
Две дополнительные камеры на P40 Pro Premium - это, вероятно, отдельная макрокамера и датчик 3D ToF. По словам источника, у P40 Pro также будет датчик ToF.
Что касается базовой модели, Huawei P40, у нее будет сверхширокий - 17 мм - и стандартный телеобъектив 80 мм (а значит, 3-кратный оптический зум). По словам источника, Huawei P40 будет иметь 52-мегапиксельную основную камеру (1 / 1,3-дюймовый датчик), 40-мегапиксельную кинокамеру (1 / 1,5-дюймовый датчик) и 8-мегапиксельную телекамеру.
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил