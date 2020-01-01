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Huawei выпустит специальную версию Huawei P40 Pro с пятью камерами

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В Сеть слили данные про Huawei P40 Pro Premium Edition.
Камера Huawei P40 Pro Premium Edition
Камера Huawei P40 Pro Premium Edition
gsmarena.com

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Новый набор рендеров грядущего смартфона от Huawei появился в интернете благодаря источнику evleaks. Как утверждает источник, Huawei добавит три новых телефона к флагманской серии P вместо обычных двух. Если Apple и Samsung так могут сделать, почему и Huawei не может?

При ближайшем рассмотрении рендера вы обнаружите нечто интересное - модель с пятью камерами, получившая название Huawei P40 Pro Premium Edition, имеет телеобъектив с фокусным расстоянием 240 мм.

Рендер внешнего вида Huawei P40 Pro Premium Edition
Рендер внешнего вида Huawei P40 Pro Premium Edition
gsmarena.com

Предполагается, что основная камера имеет объектив 24 мм ио 10-кратный оптический зум. 

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Две дополнительные камеры на P40 Pro Premium - это, вероятно, отдельная макрокамера и датчик 3D ToF. По словам источника, у P40 Pro также будет датчик ToF.

Что касается базовой модели, Huawei P40, у нее будет сверхширокий - 17 мм - и стандартный телеобъектив 80 мм (а значит, 3-кратный оптический зум). По словам источника, Huawei P40 будет иметь 52-мегапиксельную основную камеру (1 / 1,3-дюймовый датчик), 40-мегапиксельную кинокамеру (1 / 1,5-дюймовый датчик) и 8-мегапиксельную телекамеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников.

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Теги: Huawei P40 Pro, Huawei
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