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Раскрыты подробности камеры Huawei P40 Pro

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Смартфон получит улучшенную камеру с 10-кратным зумом.
Предполагаемый внешний вид Huawei P40 Pro
Предполагаемый внешний вид Huawei P40 Pro
GSMinfo

Начало 2020 года станет интересным событием для мобильных устройств: Huawei P40 Pro сразится с Samsung Galaxy S11. Их внешность будет невероятно похожа, по крайней мере, сзади. Недавно мы узнали, что у S11 будет 5-кратный оптический зум от телеобъектива с перископом, и теперь известный аналитик Минг-Чи Куо, который обычно занимается Apple, пролил некоторый свет на то, что мы можем ожидать от P40 Pro.

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И это 10-кратный оптический зум. По-видимому, это достигается за счет использования в камере как призмы, так и двух зеркал, по сравнению с призмой для 5-кратного зум-объектива P30 Pro. Это, в сочетании с широким объективом, в конечном итоге приведет к 10-кратному увеличению изображения на P40 Pro с разрешением 8 Мп. Апертура устройства будет f / 4,0.

С другой стороны, P40 также будет оснащен телеобъективом с перископом, только в этом случае он будет иметь только 5-кратный оптический зум. Хотя это соответствует уровню слухов о Galaxy S11, устройства Samsung предположительно превзойдут Huawei, когда речь заходит о разрешении увеличенных снимков.

Напомним, ранее сообщалось, что появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.

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Теги: Huawei P40 Pro, Huawei
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