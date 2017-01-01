Huawei P40 Pro получит сразу пять камер

Одна из камер получит 64-мегапиксельный датчик.

Huawei P40 и P40 Pro должны появиться в марте 2020 года. Ранее уже появлялись рендеры, которые показали внешний вид задней крышки P40. Теперь появились изображения камер Huawei P40 Pro.

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Судя по утечкам, вариант Pro будет иметь в общей сложности пять камер: основной датчик Sony IMX686 64-мегапиксельной камеры, соединенный с 20-мегапиксельной сверхширокой, телеобъектив с разрешением 12 мегапикселей (10-кратный оптический зум), макрокамеру и блок 3D ToF.

На изображении P40 Pro видно, что четыре камеры расположены друг над другом, и еще один блок расположен справа.

По слухам, P40 Pro поставляется с экраном размером от 6,5 до 6,7 дюйма. Ранее просочившиеся рендеры не давали нам понять, будет ли челка над экраном. Теперь же понятно, что экран будет иметь тонкие рамки.

Внешний вид экранов weibo.cn

Но все еще неясно, будет ли P40 Pro поставляться с всплывающей селфи-камерой или камерой под дисплеем. Эта информация появится ближе к презентации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.