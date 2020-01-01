Искусственный интеллект научился узнавать рецепт по фото блюда

Машинный разум создали в Facebook .

Сделайте снимок определенного блюда, и в течение нескольких секунд система может проанализировать изображение и создать рецепт со списком ингредиентов и шагов, необходимых для создания блюда. Конечно, искусственный интеллект не может посмотреть на фотографию определенного пирога или блина и определить точный тип используемой муки или температуру сковороды или духовки, но система создаст очень точный рецепт. Хотя система предназначена только для исследований, она оказалась интересной задачей для более широкого проекта обучающих машин, чтобы увидеть и понять мир.

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Система "обратного приготовления" использует компьютерное зрение: технологию, которая извлекает информацию из цифровых изображений и видео, чтобы дать компьютерам высокий уровень понимания визуального мира.

Но это не обычная система компьютерного зрения: она использует не одну, а две нейронные сети - алгоритмы, разработанные для распознавания шаблонов на цифровых изображениях, будь то папоротниковые листья, длинные морды или рельефные символы.

Михал Дроздзал, научный сотрудник Facebook AI Research, объясняет, что обратная система приготовления пищи разделяет проблему "изображение-рецепт" на две части: одна нейронная сеть определяет ингредиенты, которые она видит в блюде, а другая разрабатывает рецепт из списка.

Дроздзал говорит, что эта улучшенная система компьютерного зрения более эффективна, чем методика поиска изображения к рецепту, которая работает, чтобы распознать еду, о которой идет речь, и затем искать в базе данных уже существующих рецептов. "Наша система превзошла поисковую систему как по прогнозам ингредиентов, так и по созданию правдоподобных рецептов", - говорит Дроздзал.

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Дроздзал и его коллега по исследованиям в области искусственного интеллекта в Facebook Адриана Ромеро, которые познакомились во время обучения в докторантуре в Университете Барселоны, утверждают, что их система может даже предложить достойный рецепт паэльи, сложного испанского блюда из риса.

Это немалый подвиг, потому что распознавание пищи - одна из самых сложных областей понимания естественного образа. Вот почему любая система визуального обнаружения ингредиентов и создания рецептов строится на вычислениях высокого уровня и предшествующих знаний: стандартная паэлья содержит некоторое количество нарезанного и обжаренного лука, пирог, скорее всего, будет содержать сахар и не более чем щепотку соли, а круассан предположительно будет включать в себя масло.

Команда обучила свой ИИ не только предсказывать наиболее правдоподобные ингредиенты, но и распознавать некоторые часто встречающиеся ингредиенты, такие как корица и сахар. Вероятно, поэтому ИИ предсказывает ингредиенты, даже если они не появляются на фотографии.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект Microsoft прошел тест Тьюринга.