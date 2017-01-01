Искусственный интеллект Microsoft прошел тест Тьюринга

Интеллект перевел текст с китайского на английский как человек.

Нейросеть, запущенная американской компанией Microsoft сумела успешно пройти тест Тюринга. Программе удалось перевести текст с китайского на английский так, будто бы переводился этот отрывок не искусственным интеллектом, а живым человеком. Именно это в научной среде и называют тестом Тьюринга.

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Суть самого теста сводится к тому, чтобы изучить результаты работы искусственного интеллекта или нейросети. Если полученный результат отличим от работы живого человека – тест считается проваленным, а если различий нет, тест будет считаться успешно завершенным.

Нейросети от Microsoft удалось перевести текст с китайского языка, причем, длина текста составила более 2 000 предложений. Впоследствии специалисты, свободно владеющие обоими языками сравнили полученный результат с тем текстом, который ранее был переведен профессиональным переводчиком. Так и стало понятно, что нейросеть сумела выполнить работу на высочайшем уровне, потому что отличить ее от результата человека практически невозможно.

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За всю историю работы над искусственным интеллектом нейросеть от Microsoft стала первой, кому удалось получить столь высокие результаты. Более того, прежде еще ни одна программа не сумела успешно пройти тест Тьюринга.

Документальный фильм о тесте Тьюринга: