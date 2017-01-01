Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Искусственный интеллект научился определять рак мозга лучше человека

Комментариев: 0
По изображению биопсии компьютер опознал злокачественную опухоль.
ИИ находит рак мозга лучше человека
ИИ находит рак мозга лучше человека
eurekalert.org

Искусственный интеллект теперь может диагностировать некоторые виды рака по изображениям биопсии опухоли головного мозга с той же точностью, что и у люди.

Читай также: Роботы станут разумными перед страхом смерти

Тодд Холлон из Мичиганского университета и его коллеги получили более 2 миллионов изображений СРЗ опухолей головного мозга от 415 человек с известными диагнозами. Каждое изображение показывало небольшую область иссеченной опухоли и было помечено каким типом опухоли головного мозга оно было из 10 наиболее распространенных типов. Команда направила их всех к ИИ, чтобы он мог по изображениям выявлять особенности ткани, связанные с этими конкретными видами рака.

Изображения были получены либо из биопсий, которые получают для анализа, либо из операций по удалению опухолей. Особенно агрессивные опухоли могут быть удалены полностью, но это редко работает для рака головного мозга, потому что опухоли часто интегрированы в сам мозг.

Затем команда Холлона провела тестирование ИИ в клиническом испытании, в котором изображения опухолей от 278 пациентов с неврологическими симптомами были случайным образом распределены для диагностики ИИ или врачей.

Читай также: Через 30 лет искусственный интеллект будет умнее человека в тысячи раз

Диагностика ИИ, которая занимает около 15 секунд, были точными в 94,6% случаев по сравнению с диагнозами врачей - 93,9%. Точность была проверена путем сравнения визуальных диагнозов с более длительными тестами в лаборатории.

Этот ИИ может в конечном итоге означать, что люди могут быть выведены из цикла при анализе изображений опухолей на наличие рака, говорит Билал Матеин из Королевской больницы колледжа.

Как бы многообещающе это ни выглядело, "до тех пор, пока вы не проведете исследование в нескольких центрах в режиме реального времени, вы не сможете узнать степень эффективности", - говорит Пол Бреннан из Cancer Research UK.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился предсказывать смерть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: рак мозга, искусственный интеллект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь