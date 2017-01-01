Искусственный интеллект научился определять рак мозга лучше человека

По изображению биопсии компьютер опознал злокачественную опухоль.

Искусственный интеллект теперь может диагностировать некоторые виды рака по изображениям биопсии опухоли головного мозга с той же точностью, что и у люди.

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Тодд Холлон из Мичиганского университета и его коллеги получили более 2 миллионов изображений СРЗ опухолей головного мозга от 415 человек с известными диагнозами. Каждое изображение показывало небольшую область иссеченной опухоли и было помечено каким типом опухоли головного мозга оно было из 10 наиболее распространенных типов. Команда направила их всех к ИИ, чтобы он мог по изображениям выявлять особенности ткани, связанные с этими конкретными видами рака.

Изображения были получены либо из биопсий, которые получают для анализа, либо из операций по удалению опухолей. Особенно агрессивные опухоли могут быть удалены полностью, но это редко работает для рака головного мозга, потому что опухоли часто интегрированы в сам мозг.

Затем команда Холлона провела тестирование ИИ в клиническом испытании, в котором изображения опухолей от 278 пациентов с неврологическими симптомами были случайным образом распределены для диагностики ИИ или врачей.

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Диагностика ИИ, которая занимает около 15 секунд, были точными в 94,6% случаев по сравнению с диагнозами врачей - 93,9%. Точность была проверена путем сравнения визуальных диагнозов с более длительными тестами в лаборатории.

Этот ИИ может в конечном итоге означать, что люди могут быть выведены из цикла при анализе изображений опухолей на наличие рака, говорит Билал Матеин из Королевской больницы колледжа.

Как бы многообещающе это ни выглядело, "до тех пор, пока вы не проведете исследование в нескольких центрах в режиме реального времени, вы не сможете узнать степень эффективности", - говорит Пол Бреннан из Cancer Research UK.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился предсказывать смерть.